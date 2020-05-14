У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано жодного нового випадку COVID-19

"Станом на ранок 14 травня в Тернопільській області за результатами ПЛР-тестування лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з яких: 963 серед дорослих та 70 - серед дітей. Видужало 432 особи, 21 випадок летальний", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється на сторінці Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19.

Також повідомляється географія поширення нових випадків:

Шумський район (1 особа):

• село Потуторів – 1

Кременецький район (2 особи):

• село Білокриниця – 1

• село Рудка – 1

Підволочиський район (1 особа):

• село Рожиськ – 1

Бучацький район (1 особа):

• смт. Золотий Потік – 1

Нагадаємо, у Тернополі вже на цьому тижні відкриють частину ринків.