У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано жодного нового випадку COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Тернополі другий день поспіль не зареєстровано жодного нового випадку захворювання на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Тернопільської міської ради.
"Станом на ранок 14 травня в Тернопільській області за результатами ПЛР-тестування лабораторно підтверджено 1033 випадки COVID-19, з яких: 963 серед дорослих та 70 - серед дітей. Видужало 432 особи, 21 випадок летальний", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється на сторінці Тернопільського обласного лабораторного центру, за попередню добу проведено 283 дослідження, підтверджено 5 випадків зараження вірусом COVID-19.
Також повідомляється географія поширення нових випадків:
Шумський район (1 особа):
• село Потуторів – 1
Кременецький район (2 особи):
• село Білокриниця – 1
• село Рудка – 1
Підволочиський район (1 особа):
• село Рожиськ – 1
Бучацький район (1 особа):
• смт. Золотий Потік – 1
Нагадаємо, у Тернополі вже на цьому тижні відкриють частину ринків.