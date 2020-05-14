В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Тернополе второй день подряд не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Тернопольского городского совета.
"По состоянию на утро 14 мая в Тернопольской области по результатам ПЦР-тестирования лабораторно подтверждено 1033 случая COVID-19, из которых: 963 среди взрослых и 70 - среди детей. Выздоровели 432 человека, 21 случай летальный", - говорится в сообщении.
Как сообщается на странице Тернопольского областного лабораторного центра, за предыдущие сутки проведено 283 исследования, подтверждено 5 случаев заражения вирусом COVID-19.
Также сообщается география распространения новых случаев:
Шумский район (1 человек):
• село Потуторов - 1
Кременецкий район (2 человека):
• село Белокриница - 1
• село Рудка - 1
Подволочиский район (1 человек):
• село Рожиск - 1
Бучацкий район (1 человек):
• с. Золотой Поток - 1
Напомним, в Тернополе уже на этой неделе откроют часть рынков.