У тернопільській церкві знайшли 420 патронів часів Другої світової
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У приміщенні церкви в Тернопільській області виявили 420 патронів часів Другої світової війни. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані управління ДСНС України в області.
"4 вересня о 12:30 місцеві жителі у селі Кордишів Шумського району Тернопільської області виявили 420 вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Це були патрони, калібром 7,62, які знаходилися у цинковому ящику у приміщенні місцевої церкви", - вказали у відомстві.
Небезпечні знахідки були вилучені фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС.
"5 вересня о 13:30 патрони були знешкоджені у безпечному місці", - додали у відомстві.
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