В тернопольской церкви нашли 420 патронов времен Второй мировой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В помещении церкви в Тернопольской области обнаружили 420 патронов времен Второй мировой войны. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные управления ГСЧС Украины в области.
"4 сентября в 12:30 местные жители в селе Кордышев Шумского района Тернопольской области обнаружили 420 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны. Это были патроны, калибром 7,62, которые находились в цинковом ящике в помещении местной церкви", - указали в ведомстве.
Опасная находка была изъята специалистами группы пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС.
"5 сентября в 13:30 патроны были обезврежены в безопасном месте", - добавили в ведомстве.
Напомним, человек в Житомирской области сжигал траву и подорвался на снаряде.