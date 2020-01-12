У Telegram заблокували понад 200 наркоадрес
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. За допомогою чат-бот для месенджера Telegram “СтопНаркотик” заблоковано понад 200 наркоадрес. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
Так, за час роботи чат-боту користувачі надіслали на перевірку: 4769 зображень; 7318 адрес у Telegram; 811 адрес веб-сайтів.
“На теперішній час за допомогою громадян було заблоковано 214 адрес у Telegram, що використовувалися зловмисниками для незаконного розповсюдження наркотиків, у тому числі шість „наркокрамниць“, що працювали на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що з моменту презентації з чат-ботом ознайомилися понад 14,3 тисячі користувачів Telegram, з яких 3,6 тисячі користувачів виявили бажання регулярно допомагати блокувати адреси наркокрамниць.
Нагадаємо, у Хмельницьку судитимуть двох чоловіків, у яких вилучили наркотиків на суму 2 млн гривень.