У Хмельницькому судитимуть дует "наркозакладчиків", у яких вилучили наркотиків на 2 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. У Хмельницьку судитимуть двох чоловіків, у яких вилучили наркотиків на суму 2 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації у Хмельницькій області.
"До складу групи входило двоє осіб: 36-річний хмельничанин та 25-річний житель Ярмолинецького району. Розповсюдження наркотиків вони здійснювали методом "закладок". Замовлення приймали через інтернет-месенджер, а оплату клієнти здійснювали за допомогою електронного гаманця", - сказано у повідомленні.
Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання затриманих правоохоронці виявили та вилучили понад 7 кг марихуани так званих елітних сортів, 119 рослин конопель, близько 1,5 кг прекурсору, з якого виготовляється амфетамін, уже готовий амфетамін вагою близько 200 грам, а також різні наркотичні таблетки. Частина наркотиків уже була пофасована для закладок. Крім того, з будинку старшого фігуранта було вилучено обладнання для виготовлення наркотиків, зокрема, амфетаміну.
Наразі розслідування в рамках кримінального провадження вже завершено. 36-річному чоловікові доведеться відповідати перед законом за чотирма статтями Кримінального кодексу України — чч. 2,3 ст. 307 (незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 1 ст. 313 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для виготовлення наркотиків). Йому може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Молодшому фігурантові провадження згідно чч. 1, 2 ст. 307 ККУ може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Матеріали кримінального провадження направлені на розгляд суду.
Нагадаємо, 4 вересня під час чергового збуту наркотиків працівниками управління протидії наркозлочинності спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, Ярмолинецьким відділом поліції, співробітниками СБУ, із залученням бійців спецпідрозділу "КОРД" та за процесуального керівництва прокуратури було затримано групу наркоділків. На сьогодні розслідування уже завершено і матеріали кримінального провадження скеровано на розгляд суду.
Як повідомляв УНН, незаконне переправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з однієї з європейських країн на територію нашої держави блокувала в Одесі Служба безпеки України.