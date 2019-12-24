В Хмельницком буду судить дуэт "наркозакладчиков", у которых изъяли наркотиков на 2 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Хмельницком будут судить двух мужчин, у которых изъяли наркотиков на сумму 2 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации в Хмельницкой области.
"В состав группы входило два человека: 36-летний хмельничанин и 25-летний житель Ярмолинецкого района. Распространение наркотиков они осуществляли методом "закладок". Заказ принимали через интернет-мессенджер, а оплату клиенты осуществляли с помощью электронного кошелька", - говорится в сообщении.
Во время санкционированного обыска по месту жительства задержанных правоохранители обнаружили и изъяли более 7 кг марихуаны так называемых элитных сортов, 119 растений конопли, около 1,5 кг прекурсора, из которого изготавливается амфетамин, уже готовый амфетамин весом около 200 грамм, а также различные наркотические таблетки. Часть наркотиков уже была разфасирована для закладок. Кроме того, из дома старшего фигуранта было изъято оборудование для изготовления наркотиков, в частности, амфетамина.
Расследование в рамках уголовного производства уже завершено. 36-летнему мужчине придется отвечать перед законом по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2,3 ст. 307 (незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в особо крупных размерах), ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли), ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) и ч. 1 ст. 313 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, передача или продажа другим лицам оборудования, предназначенного для изготовления наркотиков). Ему может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Младшему фигуранту производства по ч. 1, 2 ст. 307 УК может грозить до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Материалы уголовного производства направлены на рассмотрение суда.
Напомним, 4 сентября во время очередного сбыта наркотиков сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следователями управлением ГУНП в Хмельницкой области, Ярмолинецким отделом полиции, сотрудниками СБУ с привлечением бойцов спецподразделения "КОРД" и под процессуальным руководством прокуратуры задержали группу наркодельцов. На сегодня расследование уже завершено и материалы уголовного производства направлены на рассмотрение суда.
Как сообщал УНН, незаконная переправка особо опасных психотропных веществ и наркотических средств из одной из европейских стран на территорию нашего государства блокировала в Одессе Служба безопасности Украины.