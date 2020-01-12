В Telegram заблокировали более 200 наркоадресов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. С помощью чат-бот для мессенджера Telegram "СтопНаркотик" заблокировано более 200 наркоадресов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, за время работы чат-бота пользователи прислали на проверку: 4769 изображений; 7318 адресов в Telegram; 811 адресов веб-сайтов.
“В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть „наркомагазинов“, работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей”, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что с момента презентации с чат-ботом ознакомились более 14,3 тысячи пользователей Telegram, из которых 3,6 тысячи пользователей выразили желание регулярно помогать блокировать адреса наркомагазинов.
Напомним, в Хмельницком будут судить двух мужчин, у которых изъяли наркотиков на сумму 2 млн гривен.