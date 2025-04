У Тель-Авіві протестували проти закону про національну єврейську державу

Учасники акції стурбовані можливою дискримінацією за національною ознакою.

За словами депутата арабського походження, демонстрація є “вступом до подальших протестів проти закону”. Раніше ряд колишніх високопоставлених політиків і представників сил безпеки виступили з різкою критикою закону. У судах країни на розгляді знаходяться п’ять позовів проти спірного закону.

Прийнятий Кнесетом в липні закон передбачає, що історичною батьківщиною єврейського народу є Ізраїль, а право на національне самовизначення є тільки у єврейського населення. Крім того, закон наділяє іврит статусом єдиної офіційної мови держави. Арабська мова отримала “спеціальний статус”, який дозволить надалі використовувати його в державних установах.

Incredible scenes in Tel Aviv as thousands of Israeli palestinians and Jewish Israelis walk together- calling for the Nation State law to be cancelled- and “Bibi Go” #TelAviv #NationStateLaw pic.twitter.com/dL1bB4xj4u

— Stefanie Dekker (@StefanieDekker) 11 серпня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Ізраїль і сектор Гази небезпечно наблизилися, в зв’язку з ростом насильства в останні дні, до ще більш великого конфлікту. Згідно із заявою зовнішньополітичної служби ЄС, розміщеній в п’ятницю на її сайті, пріоритетом зараз є зниження напруженості.