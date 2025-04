В Тель-Авиве протестовали против закона о национальной еврейское государство

Участники акции обеспокоены возможной дискриминацией по национальному признаку.

По словам депутата арабского происхождения, демонстрация является “вступлением к дальнейшим протестам против закона”. Ранее ряд бывших высокопоставленных политиков и представителей сил безопасности выступили с резкой критикой закона. В судах страны на рассмотрении находятся пять исков против спорного закона.

Принятый Кнессетом в июле закон предполагает, что исторической родиной еврейского народа является Израиль, а право на национальное самоопределение есть только у еврейского населения. Кроме того, закон наделяет иврит статусом единственного официального языка государства. Арабский язык получил “специальный статус”, который позволит в дальнейшем использовать его в государственных учреждениях.

Incredible scenes in Tel Aviv as thousands of Israeli palestinians and Jewish Israelis walk together- calling for the Nation State law to be cancelled- and “Bibi Go” #TelAviv #NationStateLaw pic.twitter.com/dL1bB4xj4u

— Stefanie Dekker (@StefanieDekker) 11 серпня 2018 р.

Как сообщал УНН, Израиль и сектор Газа опасно приблизились, в связи с ростом насилия в последние дни, к еще более крупного конфликта. Согласно заявлению внешнеполитической службы ЕС, размещенном в пятницу на ее сайте, приоритетом сейчас является снижение напряженности.