У Тбілісі встановили пам'ятник розстріляному рашистами воїну Мацієвському, чиїми останніми словами були "Слава Україні"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. У Грузії встановили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському, якого розстріляли росіяни. Його останні за слова "Слава Україні" викарбувані на постаменті. Про це повідомила у Facebook харків'янка Юлія Овчаренко.
Цитата
"Снайпер 163 батальйону Олександр Мацієвський став символом нашого спротиву в цій війні з варварами з північних боліт. Пам'ятник Герою встановили в Тбілісі, у клініці справжнього друга України Акакі Цілосані. Ця скульптура для нас вища за всіх, бо має для нас набагато символічніший капітал. Народи України і Грузії єдині у своїй непереможності та в рішучому прагненні відстояти свою волю і свободу", - написала Овчаренко.
Доповнення
6 березня в мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні".
У результаті проведеного дослідження експерти КНДІСЕ підтвердили, що українським військовим на відео був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр.
Він був громадянином Молдови. Його призвали на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Червона Гора Донецької області. Як вдалося встановити СБУ, Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому у лютому 2023 року.