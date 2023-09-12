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В Тбилиси установили памятник расстрелянному рашистами воину Мациевскому, чьими последними словами были "Слава Украине"

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Грузии установили памятник Герою Украины Александру Мациевскому, которого расстреляли россияне. Его последние слова "Слава Украине" высечены на постаменте. Об этом сообщила в Facebook харьковчанка Юлия Овчаренко.

Цитата

"Снайпер 163 батальона Александр Мациевский стал символом нашего сопротивления в этой войне с варварами из северных болот. Памятник Герою установили в Тбилиси, в клинике настоящего друга Украины Акаки Цилосани. Эта скульптура для нас выше всех, потому что имеет для нас гораздо более символический капитал. Народы Украины и Грузии едины в своей непобедимости и в решительном стремлении отстоять свою свободу и свободу", - написала Овчаренко.

Дополнение

6 марта в сети появилось видео как оккупанты расстреляли украинского военнопленного за фразу "Слава Украине".

В результате проведенного исследования эксперты КНИИСЭ подтвердили, что украинским военным на видео был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Мациевский Александр.

Он был гражданином Молдовы. Он был призван на военную службу в марте 2022 года. С конца декабря он считался пропавшим без вести вблизи населенного пункта Красная Гора Донецкой области. Как удалось установить СБУ, Мациевского расстреляли 30 декабря 2022 года. Его тело вернули домой в феврале 2023 года.

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