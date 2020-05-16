У Таїланді за добу не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом

У відомстві підкреслили, що за добу також не було зафіксовано жодного летального результату з коронавірусом. Всього в країні через COVID-19 померли 56 осіб. Протягом останньої доби одна людина була виписана з лікарні, в цілому одужало 2 855 пацієнтів. У медичних установах залишаються 114 інфікованих.

13 травня в країні вперше з 9 березня не було зареєстровано жодного нового випадку інфікування коронавірусом.

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Перший випадок зараження коронавірусом в Таїланді виявили 13 січня. 22 березня був відзначений найбільший одноденний приріст інфікованих — 188 осіб. З 3 квітня на території країни діє комендантська година. Порушникам режиму загрожує до двох років тюремного ув’язнення і (або) штраф у розмірі 40 тис. батів (1,2 тис. доларів).

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