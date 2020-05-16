В Таиланде за сутки не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом

В ведомстве подчеркнули, что за сутки также не было зафиксировано ни одного летального исхода из-за коронавируса. Всего в стране из-за COVID-19 умерли 56 человек. За последние сутки один человек был выписан из больницы, в целом выздоровели 2855 пациентов. В медицинских учреждениях остаются 114 инфицированных.

13 мая в стране впервые с 9 марта не было зарегистрировано ни одного нового случая инфицирования коронавирусом.

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Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде обнаружили 13 января. 22 марта был отмечен наибольший однодневный прирост инфицированных — 188 человек. С 3 апреля на территории страны действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов (1,2 тыс. долларов).

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