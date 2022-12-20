У Таїланді з затонулого корабля ВМС врятували моряка, ще 29 осіб - зниклі безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Військово-морські сили Таїланду заявили, що врятували одного моряка сьогодні вранці, майже через два дні після того, як HTMS Sukhothai затонув під час шторму в Сіамській затоці. Ще 29 членів екіпажу досі вважаються зниклими безвісти в морі, інформує УНН з посиланням на Twitter ВМС країни.
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"О 14:15 отримали сповіщення від HTMS Ang Thong. Знайшли уцілілого, який плавав у морі, на ім'я генерал Чананью Каенсрія, під командуванням Корпусу морської піхоти", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Командир ВМС Таїланду заявив, що рятувальні жилети та інші плавучі засоби, а також підготовка офіцерів "дають рятувальникам 48 годин, щоб врятувати життя" зниклих безвісти моряків, пише BBC. Він додав, що сьогодні - "вирішальний день", тому пошукові групи зроблять "все можливе для порятунку".
Також повідомляється, що увечері 19 грудня рятувальники знайшли одного з моряків, який "тримався за рятувальний круг та перебував у воді протягом 10 годин". Він ще був у свідомості, тож його змогли безпечно витягти з води та згодом надати першу медичну допомогу.
Тайські військові відновили пошуки інших 29 моряків, залучивши сотні офіцерів на чотирьох військово-морських кораблях, а також кілька гелікоптерів, які сканують територію площею 50 квадратних кілометрів (30 квадратних миль).
19 ธ.ค.65 เวลา 20.45 น. เรือหลวงกระบุรี เข้าเทียบท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ พร้อมทั้งนำ พ.จ.อ.นที ทิมดี ที่ค้นหาเจอเมื่อช่วงเช้า ซึ่งนอนหมดสติลอยคออยู่กลางทะเล และได้รับการปฐมพยาบาลจนปลอดภัย โดยทีมแพทย์ และได้ส่งต่อการรักษาที่โรงพยาบาลบางสะพาน#กองทัพเรือ pic.twitter.com/V7CxZ9uw6E— กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 19, 2022
Нагадаємо
В ніч на неділю, 18 грудня, корабель ВМС Таїланду HTMS Sukhothai із понад 100 членами екіпажу на борту перекинувся під час шторму в Сіамській затоці.
Судно затонуло близько 23:30 за місцевим часом після того, як вода затопила корпус та спричинила коротке замикання в його машинному відділі.