В Таиланде с затонувшего корабля ВМС спасли моряка, еще 29 человек - пропавшие без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Военно-морские силы Таиланда заявили, что спасли одного моряка сегодня утром, спустя почти два дня после того, как HTMS Sukhothai затонул во время шторма в Сиамском заливе. Еще 29 членов экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести в море, информирует УНН со ссылкой на Twitter ВМС страны.
Цитата
"В 14:15 получили уведомления от HTMS Ang Thong. Нашли уцелевшего, плававшего в море, по имени генерал Чананью Каэнсрия, под командованием Корпуса морской пехоты", - говорится в сообщении.
Детали
Командир ВМС Таиланда заявил, что спасательные жилеты и другие плавучие средства, а также подготовка офицеров "дают спасателям 48 часов, чтобы спасти жизнь" пропавших без вести моряков, пишет BBC. Он добавил, что сегодня – "решающий день", поэтому поисковые группы сделают "все возможное для спасения".
Также сообщается, что вечером 19 декабря спасатели обнаружили одного из моряков, который "держался за спасательный круг и находился в воде в течение 10 часов". Он был еще в сознании, поэтому его смогли безопасно вытащить из воды и впоследствии оказать первую медицинскую помощь.
Тайские военные возобновили поиски других 29 моряков, привлекая сотни офицеров на четырех военно-морских кораблях, а также несколько вертолетов, сканирующих территорию площадью 50 квадратных километров (30 квадратных миль).
19 ธ.ค.65 เวลา 20.45 น. — กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 19, 2022
Напомним
В ночь на воскресенье, 18 декабря, корабль ВМС Таиланда HTMS Sukhothai с более чем 100 членами экипажа на борту перевернулся во время шторма в Сиамском заливе.
Судно затонуло около 23:30 по местному времени после того, как вода затопила корпус и повлекла за собой короткое замыкание в его машинном отделе.