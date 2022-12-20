В Таиланде с затонувшего корабля ВМС спасли моряка, еще 29 человек - пропавшие без вести

ukru
Эксклюзив
16:00 • 58526 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 121051 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 127366 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108259 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 102788 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 87960 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110707 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135994 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122958 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136699 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 133427 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129115 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114886 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 69055 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 59968 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 226630 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257211 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 195683 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201131 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236516 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 69055 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 114886 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118476 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126065 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141221 просмотра
Актуальное
В Таиланде с затонувшего корабля ВМС спасли моряка, еще 29 человек - пропавшие без вести

В Таиланде с затонувшего корабля ВМС спасли моряка, еще 29 человек - пропавшие без вести

Киев • УНН

 • 417038 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Военно-морские силы Таиланда заявили, что спасли одного моряка сегодня утром, спустя почти два дня после того, как HTMS Sukhothai затонул во время шторма в Сиамском заливе. Еще 29 членов экипажа до сих пор считаются пропавшими без вести в море, информирует УНН со ссылкой на Twitter ВМС страны.

Цитата

"В 14:15 получили уведомления от HTMS Ang Thong. Нашли уцелевшего, плававшего в море, по имени генерал Чананью Каэнсрия, под командованием Корпуса морской пехоты", - говорится в сообщении.

Детали

Командир ВМС Таиланда заявил, что спасательные жилеты и другие плавучие средства, а также подготовка офицеров "дают спасателям 48 часов, чтобы спасти жизнь" пропавших без вести моряков, пишет BBC. Он добавил, что сегодня – "решающий день", поэтому поисковые группы сделают "все возможное для спасения".

Также сообщается, что вечером 19 декабря спасатели обнаружили одного из моряков, который "держался за спасательный круг и находился в воде в течение 10 часов". Он был еще в сознании, поэтому его смогли безопасно вытащить из воды и впоследствии оказать первую медицинскую помощь.

Тайские военные возобновили поиски других 29 моряков, привлекая сотни офицеров на четырех военно-морских кораблях, а также несколько вертолетов, сканирующих территорию площадью 50 квадратных километров (30 квадратных миль).

19 ธ.ค.65 เวลา 20.45 น. — กองทัพเรือ ROYAL THAI NAVY (@prroyalthainavy) December 19, 2022

Напомним

В ночь на воскресенье, 18 декабря, корабль ВМС Таиланда HTMS Sukhothai с более чем 100 членами экипажа на борту перевернулся во время шторма в Сиамском заливе. 

Судно затонуло около 23:30 по местному времени после того, как вода затопила корпус и повлекла за собой короткое замыкание в его машинном отделе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы