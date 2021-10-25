У Татарстані стався вибух у багатоповерхівці: зруйновано кілька квартир
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У житловому будинку в Набережних Челнах, Республіка Татарстан, стався вибух. Про постраждалих невідомо. Про це повідомляє УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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"У Набережних Челнах — вибух у житловому будинку. Кількість постраждалих встановлюють. Служби МНС виїхали на місце", — ідеться у повідомленні.
Повідомляють, що вибух зруйнував кілька квартир на двох поверхах житлового будинку, також обвалився дах.
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