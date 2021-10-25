В Татарстане произошел взрыв в многоэтажке: разрушены несколько квартир
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В жилом доме в Набережных Челнах, Республика Татарстан, произошел взрыв. О пострадавших неизвестно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
"В Набережных Челнах — взрыв в жилом доме. Количество пострадавших устанавливается. Службы МЧС выехали на место", — говорится в сообщении.
Сообщают, что взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома, также обвалилась крыша.
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