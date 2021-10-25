На сході Китаю в лабораторії стався вибух, є загиблі та поранені

Деталі

Вибух стався в неділю, 24 жовтня, в лабораторії Нанкінського університету аеронавтики та космонавтики (східна китайська провінція Цзянсу). Згодом в університеті підтвердили, що НП сталася в коледжі матеріалознавства та технологій.

Особи двох жертв не розголошують. Зазначають, що в закладі освіти навчається багато іноземних студентів.

Проведення рятувальних робіт вже завершили, фахівці розпочали з’ясовувати причину НС. Жодної додаткової інформації поки що немає.

Довідка

Нанкінський університет — провідний науково-дослідний вищий заклад освіти Китаю. У ньому розташовані три лабораторії державного рівня, дві з яких спеціалізуються на вертолітних технологіях.