На сході Китаю в лабораторії стався вибух, є загиблі та поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Двоє людей загинули і щонайменше дев’ятеро дістали поранення внаслідок вибуху в університетській лабораторії на сході Китаю. Про це повідомляє УНН із посиланням на South China Morning Post.
Деталі
Вибух стався в неділю, 24 жовтня, в лабораторії Нанкінського університету аеронавтики та космонавтики (східна китайська провінція Цзянсу). Згодом в університеті підтвердили, що НП сталася в коледжі матеріалознавства та технологій.
Особи двох жертв не розголошують. Зазначають, що в закладі освіти навчається багато іноземних студентів.
Проведення рятувальних робіт вже завершили, фахівці розпочали з’ясовувати причину НС. Жодної додаткової інформації поки що немає.
Довідка
Нанкінський університет — провідний науково-дослідний вищий заклад освіти Китаю. У ньому розташовані три лабораторії державного рівня, дві з яких спеціалізуються на вертолітних технологіях.