На востоке Китая в лаборатории произошел взрыв, есть погибшие и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Два человека погибли и по меньшей мере девять получили ранения в результате взрыва в университетской лаборатории на востоке Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
Детали
Взрыв произошел в воскресенье, 24 октября, в лаборатории Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики (восточная китайская провинция Цзянсу). Позже в университете подтвердили, что ЧП произошло в колледже материаловедения и технологий.
Личности двух жертв не разглашают. Отмечают, что в учебном заведении учится много иностранных студентов.
Проведение спасательных работ уже завершили, специалисты начали выяснять причину ЧП. Никакой дополнительной информации пока нет.
Справка
Нанкинский университет — ведущее научно-исследовательское высшее учебное заведение Китая. В нем расположены три лаборатории государственного уровня, две из которых специализируются на вертолетных технологиях.