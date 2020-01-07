У Святвечір на польському кордоні затримали двох турецьких нелегалів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. На Львівщині вчора ввечері, 6 січня, прикордонники затримали двох нелегалів, які намагалися потрапити у Польщу. Про це передає УНН із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Учора ввечері на Львівщині прикордонники відділу "Смільниця" спільно з оперативними співробітниками затримали двох нелегалів, які намагалися незаконно потрапити у Польщу. Порушники – громадяни Туреччини 1980 та 1996 років народження", - йдеться у повідомленні.
За інформацією прикордонників, нелегалів зупинили за 200 метрів від межі Євросоюзу. Як з’ясувалося, вони прибули в України на законних підставах близько місяця тому.
"Чоловіків затримали в адміністративному порядку. Міру покарання їм визначить суд. Замість омріяного Євросоюзу їх чекає повернення до країни походження", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Підмосков'ї в результаті пожежі в побутових приміщеннях загинули вісім нелегалів із В’єтнаму.