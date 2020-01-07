У Підмосков'ї в результаті пожежі загинули вісім нелегалів із В’єтнаму
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У Підмосков'ї в результаті пожежі в побутових приміщеннях загинули вісім нелегалів із В’єтнаму. Про це повідомляє УНН із посиланням на ТАСС.
"Число загиблих в результаті пожежі в побутових приміщеннях в Підмосков'ї досягло восьми. Імовірно, всі вони є громадянами Таджикистану, повідомило джерело в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.
Пізніше в силових структурах регіону уточнили, що серед загиблих громадяни В'єтнаму, а не Таджикистану, які, можливо, працювали нелегально.
"У МНС підтвердили загибель восьми осіб. За даними відомства, пожежа сталася близько 05:00 на площі 240 кв. м на території тепличного комплексу. На момент прибуття першого пожежно-рятувального підрозділу вогнем було охоплено побутові приміщення", - йдеться у повідомленні.
Зараз на місці події триває розбирання згорілих конструкцій. Не виключають, що загоряння виникло в результаті короткого замикання в електромережі через обігрівальних приладів.
Нагадаємо, на Одещині поліція встановила особи трьох загиблих внаслідок пожежі в будівельному вагончинку.