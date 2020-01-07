В Подмосковье в результате пожара погибли восемь нелегалов из Вьетнама
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В Подмосковье в результате пожара в бытовках погибли восемь нелегалов из Вьетнама. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Число погибших в результате пожара в бытовых помещениях в Подмосковье достигло восьми. Вероятно, все они являются гражданами Таджикистана, сообщил источник в экстренных службах", - говорится в сообщении.
Позже в силовых структурах региона уточнили, что среди погибших граждане Вьетнама, а не Таджикистана, которые, возможно, работали нелегально.
"В МЧС подтвердили гибель восьми человек. По данным ведомства, пожар произошел около 05:00 на площади 240 кв. м на территории тепличного комплекса. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения огнем было охвачено бытовки", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия продолжается разборка сгоревших конструкций. Не исключают, что возгорание возникло в результате короткого замыкания в электросети из-за обогревательных приборов.
Напомним, в Одесской области полиция установила личности троих погибших в результате пожара в бытовке.