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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 114598 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 120300 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 118745 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 137540 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 108803 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109905 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109539 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132046 просмотра

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В Сочельник на польской границе задержали двух турецких нелегалов

В Сочельник на польской границе задержали двух турецких нелегалов

Киев  •  УНН

 • 12477 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Во Львовской области вчера вечером, 6 января, пограничники задержали двух нелегалов, которые пытались попасть в Польшу. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"Вчера вечером во Львовской области пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 рождения", - говорится в сообщении.

По информации пограничников, нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад.

"Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Подмосковье в результате пожара в бытовых помещениях погибли восемь нелегалов из Вьетнама.

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