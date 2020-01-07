В Сочельник на польской границе задержали двух турецких нелегалов
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Во Львовской области вчера вечером, 6 января, пограничники задержали двух нелегалов, которые пытались попасть в Польшу. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"Вчера вечером во Львовской области пограничники отдела "Смильница" совместно с оперативными сотрудниками задержали двух нелегалов, которые пытались незаконно попасть в Польшу. Нарушители - граждане Турции 1980 и 1996 рождения", - говорится в сообщении.
По информации пограничников, нелегалов остановили за 200 метров от границы Евросоюза. Как выяснилось, они прибыли в Украину на законных основаниях около месяца назад.
"Мужчин задержали в административном порядке. Меру наказания им определит суд. Вместо желаемого Евросоюза их ждет возвращения в страну происхождения", - говорится в сообщении.
Напомним, в Подмосковье в результате пожара в бытовых помещениях погибли восемь нелегалов из Вьетнама.