У світі виявлено уже майже чотири мільйони інфікованих коронавірусом

Всього у світі 3 938 064 інфікованих.

Найбільше у світі смертей зафіксовано в США – 77 180 осіб, Великій Британії – 31 316, Італії – 30 201, Іспанії – 26 299 і в Франції – 26 233. У Китаї загалом – 4637, без змін уже два тижні.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (1 283 929), Іспанія (222 857), Італія (217 185), Велика Британія (212 629), Росія (187 859), Франція (176 202), Німеччина (170 588), Бразилія (146 894) і Туреччина (135 569).

Нагадаємо, в Україні вже 14 195 випадків COVID-19, з них 504 - за добу.