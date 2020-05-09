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В мире выявлено уже почти четыре миллиона инфицированных коронавирусом

Киев • УНН

 • 14754 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. По состоянию на 5:32 субботы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 274 898 человек. В свою очередь, выздоровели 1 322 050 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

В мире выявлено уже почти четыре миллиона инфицированных коронавирусом

Всего в мире 3 938 064 инфицированных.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 77 180 человек, Великобритании - 31 316, в Италии - 30 201, Испании - 26 299 и во Франции - 26 233. В Китае в целом - 4637, без изменений уже две недели.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (1 283 929), Испания (222 857), Италия (217 185), Великобритания (212 629), Россия (187 859), Франция (176 202), Германия (170 588), Бразилия (146 894) и Турция (135 569).

Напомним, в Украине уже 14 195 случаев COVID-19, из них 504 - за сутки.

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