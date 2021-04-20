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У світі від коронавірусу померло понад 3 млн людей

У світі від коронавірусу померло понад 3 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на ранок вівторка у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померло вже понад 3 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 142,696,001 людей, з них одужало 121,199,241 осіб. Кількість померлих зросла до 3,043,015.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32,475,043), Індія (15,314,714), Бразилія (13,977,713), Франція (5,296,222), Росія (4,710,690), Велика Британія (4,390,783), Туреччина (4,323,596) та Італія (3,878,994).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (581,542), Бразилії (375,049) та Мексиці (212,466).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 953 016 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 40 000 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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