В мире от коронавируса умерло более 3 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на утро вторника в мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерло уже более 3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 142,696,001 человек, из них выздоровели 121,199,241 человек. Количество умерших возросло до 3,043,015.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,475,043), Индия (15,314,714), Бразилия (13,977,713), Франция (5,296,222), Россия (4,710,690), Великобритания (4,390,783), Турция (4,323,596) и Италия (3,878,994).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (581,542), Бразилии (375,049) и Мексике (212,466).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 1 953 016 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 40 000 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.