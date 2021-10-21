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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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У світі від коронавірусу одужало понад 220 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Станом на ранок четвер у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 захворів вже понад 242,3 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі від коронавірусу одужало понад 220 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 242,793,711 людей, з них одужало 220,075,338 осіб. Кількість померлих зросла до 4,937,510.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (46,089,415), Індія (34,126,682), Бразилія (21,680,489), Велика Британія (8,589,737), Росія (8,094,825), Туреччина (7,744,139), Франція (7,102,079) та Іран (5,821,737).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (751,792), Бразилії (604,303) та Індії (452,844).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 679 185 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 61 843 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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