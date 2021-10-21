В мире от коронавируса выздоровели более 220 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболел уже более 242,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 242,793,711 человек, из них выздоровели 220,075,338 человек. Количество умерших возросло до 4,937,510.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,089,415), Индия (34,126,682), Бразилия (21,680,489), Великобритания (8,589,737), Россия (8,094,825), Турция (7,744,139), Франция (7,102,079) и Иран (5,821,737).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (751,792), Бразилии (604,303) и Индии (452,844).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 679 185 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 843 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.