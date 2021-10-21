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В мире от коронавируса выздоровели более 220 млн человек

Киев • УНН

 • 13401 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. По состоянию на утро четверга в мире на коронавирусной болезни COVID-19 заболел уже более 242,3 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

В мире от коронавируса выздоровели более 220 млн человек

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 242,793,711 человек, из них выздоровели 220,075,338 человек. Количество умерших возросло до 4,937,510.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,089,415), Индия (34,126,682), Бразилия (21,680,489), Великобритания (8,589,737), Россия (8,094,825), Турция (7,744,139), Франция (7,102,079) и Иран (5,821,737).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (751,792), Бразилии (604,303) и Индии (452,844).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 679 185 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 843 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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