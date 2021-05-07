У світі від коронавірусу одужало понад 134 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 156,681,524 людей, з них одужало 134,042,630 осіб. Кількість померлих зросла до 3,269,340.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,369,192), Індія (21,485,285), Бразилія (15,009,023), Франція (5,728,090), Туреччина (4,977,982), Росія (4,855,128), Велика Британія (4,428,553) та Італія (4,082,198).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (594,006), Бразилії (417,176) та Індія (234,071).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 097 024 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 45 451 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.