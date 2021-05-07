В мире от коронавируса выздоровели более 134 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на утро пятницы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 156,6 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 156,681,524 человек, из них выздоровели 134,042,630 человек. Количество умерших возросло до 3,269,340.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,369,192), Индия (21,485,285), Бразилия (15,009,023), Франция (5,728,090), Турция (4,977,982), Россия (4,855,128), Великобритания (4,428,553) и Италия (4,082,198).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (594,006), Бразилии (417,176) и Индия (234,071).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2097024 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 451 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.