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У світі понад 23,5 мільйони людей інфіковані коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі на вівторок складає понад 23,5 млн, понад 809 тисяч людей померли. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.

У світі понад 23,5 мільйони людей інфіковані коронавірусом

За даними університету, число інфікованих зараз становить 23 507 852, померло 809 958 осіб, одужало — 15 174 173.

Найбільше випадків зараження (5 719 124) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (3 605 783), Індія (3 106 348) та Росія (959 016).

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 106 757 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 244 — летальні.

Як повідомляв УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа. Тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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