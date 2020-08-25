У світі понад 23,5 мільйони людей інфіковані коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Кількість виявлених випадків зараження коронавірусом у світі на вівторок складає понад 23,5 млн, понад 809 тисяч людей померли. Про це свідчать дані американського Університету Джонса Хопкінса, передає УНН.
За даними університету, число інфікованих зараз становить 23 507 852, померло 809 958 осіб, одужало — 15 174 173.
Найбільше випадків зараження (5 719 124) зафіксовано в США. Далі йдуть Бразилія (3 605 783), Індія (3 106 348) та Росія (959 016).
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано 106 757 нових випадків захворювання на COVID-19, з них 2 244 — летальні.
Як повідомляв УНН, з 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа. Тепер регіони будуть поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.