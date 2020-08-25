В мире более 23,5 миллиона человек инфицированы коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавируса в мире на вторник составляет более 23,5 млн, более 809 тысяч человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.
По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 507 852, умерло 809 958 человек, выздоровели — 15 174 173.
Больше всего случаев заражения (5 719 124) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 605 783), Индия (3 106 348) и Россия (959 016).
Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 106 757 новых случаев заболевания COVID-19, из них 2244 — летальные.
Как сообщал УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета. Теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.