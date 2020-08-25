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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В мире более 23,5 миллиона человек инфицированы коронавирусом

Киев • УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Количество выявленных случаев заражения коронавируса в мире на вторник составляет более 23,5 млн, более 809 тысяч человек умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, передает УНН.

В мире более 23,5 миллиона человек инфицированы коронавирусом

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 23 507 852, умерло 809 958 человек, выздоровели — 15 174 173.

Больше всего случаев заражения (5 719 124) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 605 783), Индия (3 106 348) и Россия (959 016).

Напомним, согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 106 757 новых случаев заболевания COVID-19, из них 2244 — летальные.

Как сообщал УНН, с 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета. Теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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