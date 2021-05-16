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У світі коронавірусом заразилося вже понад 163 млн людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 травня. УНН. Станом на ранок неділі у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіли вже понад 163 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

У світі коронавірусом заразилося вже понад 163 млн людей

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 163,162,075 людей, з них одужало 142,565,813 осіб. Кількість померлих зросла до 3,383,004.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33,695,864), Індія (24,683,065), Бразилія (15,590,613), Франція (5,863,839), Туреччина (5,106,862), Росія (4,931,691), Велика Британія (4,448,851) та Італія (4,153,374).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (599,862), Бразилії (434,852) та Індія (270,319).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 150 244 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 47 942 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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