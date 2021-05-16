В мире коронавирусом заразилось уже более 163 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. По состоянию на утро воскресенья в мире Коронавирусная болезнью COVID-19 заболели уже более 163 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 163,162,075 человек, из них выздоровели 142,565,813 человек. Количество умерших возросло до 3,383,004.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (33,695,864), Индия (24,683,065), Бразилия (15,590,613), Франция (5,863,839), Турция (5,106,862), Россия (4,931,691), Великобритания (4,448,851) и Италия (4,153,374).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (599,862), Бразилии (434,852) и Индия (270,319).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2150244 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 47 942 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.