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У світі коронавірусом інфікувалися уже понад 231,8 млн людей

У світі коронавірусом інфікувалися уже понад 231,8 млн людей

Київ • УНН

 • 17700 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Станом на ранок суботи у світі на COVID-19 захворіло вже понад 231,8 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковані 231,894,122 людей, з них одужало 208,486,898 осіб. Кількість померлих зросла до 4,751,272.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (43,669,696), Індія (33,623,072), Бразилія (21,327,616), Велика Британія (7,601,487), Росія (7,376,374), Туреччина (6,987,494), Франція (6,983,601) та Іран (5,508,885).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (705,293), Бразилії (593,698) та Індії (446,690).

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 370 425 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 55 056 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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