В мире коронавирусом заразились уже более 231,8 млн людей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. По состоянию на утро субботы в мире на COVID-19 заболело уже более 231,8 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицированные 231,894,122 человек, из них выздоровели 208,486,898 человек. Количество умерших возросло до 4,751,272.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (43,669,696), Индия (33,623,072), Бразилия (21,327,616), Великобритания (7,601,487), Россия (7,376,374), Турция (6,987,494), Франция (6,983,601) и Иран (5,508,885).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (705,293), Бразилии (593,698) и Индии (446,690).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 370 425 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 55 056 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.