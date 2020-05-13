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У світі понад 71 тисячі неврахованих смертей через COVID-19 - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Щонайменше на 71 тисячу більше людей померло під час пандемії коронавірусу, ніж в офіційних звітах країн про смертність від COVID-19. Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на результати аналізу смертності у 22 країнах, передає УНН.

У світі понад 71 тисячі неврахованих смертей через COVID-19 - NYT

Так, за даними видання, за останні два місяці у більшості з зазначених країн померло набагато більше людей, ніж в попередні роки. Загальна кількість включає смертельні випадки від COVID-19, а також від інших причин, крім того, ймовірно включаючи людей, які не могли лікуватися у лікарнях, оскільки медзаклади були перевантажені.

Так, у Великій Британії, де зареєстровано найбільше смертей через COVID-19, ніж у будь-якій іншій країні, крім США, з середини березня померло понад 130 тисяч осіб - на 53 300 осіб більше, ніж зазвичай за цей період, і на 16 700 більше, ніж було зафіксовано офіційною статистикою смертності від коронавірусної хвороби.

Як зазначає видання, у більшості країн відмінності між офіційними показниками смертності і загальним зростанням смертності відображають обмежену кількість тестів на вірус, а не навмисне заниження статистики.

Дослідники відзначають, що загальне число смертей дає більш повний портрет пандемії, особливо тому, що більшість країн повідомляють тільки про ті смерті через COVID-19, які відбуваються у лікарнях.

Як повідомлялося в УНН, згідно з даними центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, станом на 6:00 середи, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2 у світі становить 291 942 особи.

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