В мире более 71 тысячи неучтенных смертей из-за COVID-19 - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Минимум на 71 тысячу больше людей умерло во время пандемии коронавируса, чем в официальных отчетах стран о смертности от COVID-19. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на результаты анализа смертности в 22 странах, передает УНН.
Так, по данным издания, за последние два месяца у большинства из указанных стран умерло гораздо больше людей, чем в предыдущие годы. Общее количество включает смертельные случаи от COVID-19, а также от других причин, кроме того, вероятно включая людей, которые не могли лечиться в больницах, поскольку медучреждения были перегружены.
Так, в Великобритании, где зарегистрировано наибольшее смертей из-за COVID-19, чем в любой другой стране, кроме США, с середины марта умерло более 130 тысяч человек - на 53 300 человек больше, чем обычно за этот период, и на 16 700 больше, чем было зафиксировано официальной статистикой смертности от коронавирусной болезни.
Как отмечает издание, в большинстве стран различия между официальными показателями смертности и общим ростом смертности отражают ограниченное количество тестов на вирус, а не умышленное занижение статистики.
Исследователи отмечают, что общее число смертей дает более полный портрет пандемии, особенно потому, что большинство стран сообщают только о тех смертях из-за COVID-19, которые происходят в больницах.
Как сообщалось в УНН, согласно данным центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, по состоянию на 6:00 среды, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 в мире составляет 291 942 человека.