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У Сумах пролунав вибух

У Сумах пролунав вибух

Київ • УНН

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У Сумах зафіксовано звук вибуху та швидкісну ціль. Екстрені служби працюють на місці, жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки до отримання подальшої інформації.

У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Інформація про причини та наслідки вибуху поки що уточнюється. Місцеві жителі закликаються залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки, передає УНН

Деталі

За даними Повітряних Сил, на Сумщині зафіксовано швидкісну ціль. 

Офіційні джерела радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до подальших повідомлень.

Подробиці події стануть відомі після офіційних заяв від місцевих органів влади та військових. 

Армія рф обстріляла 6 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок16.09.24, 10:14 • 18977 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна

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