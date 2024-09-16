У Сумах пролунав вибух
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано звук вибуху та швидкісну ціль. Екстрені служби працюють на місці, жителів закликають залишатися в укриттях та дотримуватися правил безпеки до отримання подальшої інформації.
У Сумах було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. Інформація про причини та наслідки вибуху поки що уточнюється. Місцеві жителі закликаються залишатися в укриттях і дотримуватися правил безпеки, передає УНН.
Деталі
За даними Повітряних Сил, на Сумщині зафіксовано швидкісну ціль.
Офіційні джерела радять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в безпечних місцях до подальших повідомлень.
Подробиці події стануть відомі після офіційних заяв від місцевих органів влади та військових.
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