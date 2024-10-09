У Сумах продовжують ліквідувати наслідки атаки: 46 будинків пошкоджено
Київ • УНН
У Сумах триває ліквідація наслідків недільної атаки безпілотників. Пошкоджено 46 житлових будинків і 3 заклади освіти, один постраждалий у лікарні, подано 50 заяв на обстеження та 92 на компенсацію.
У місті Суми триває ліквідація наслідків недільної атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє Сумська міська рада, передає УНН.
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На даний момент один постраждалий залишається в лікарні.
Крім того, у результаті атаки було виявлено ще один пошкоджений приватний житловий будинок, що збільшує загальну кількість пошкоджених об'єктів до 46 помешкань та 3 закладів освіти. У житловому секторі закрили всі вікна та покрівлі, аби запобігти подальшим руйнаціям.
Теж було прийнято та оформлено 5 нових заяв від фізичних осіб на обстеження житлових приміщень, що в сумі становить 50 таких запитів від мешканців. Члени Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені та пошкоджені об'єкти нерухомого майна склали 10 актів обстеження, довівши загальну кількість до 27.
Волонтери громадської організації "Право на захист" отримали 92 заяви від постраждалих громадян на виплату компенсацій у розмірі 10,8 тис. грн.
У зв’язку з виконанням покладених завдань штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації припинив свою роботу.
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