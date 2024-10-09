В Сумах продолжают ликвидировать последствия атаки: 46 домов повреждены
Киев • УНН
В Сумах продолжается ликвидация последствий воскресной атаки беспилотников. Повреждены 46 жилых домов и 3 учебных заведения, один пострадавший в больнице, подано 50 заявлений на обследование и 92 на компенсацию.
В городе Сумы продолжается ликвидация последствий воскресной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.
Детали
На данный момент один пострадавший остается в больнице.
Кроме того, в результате атаки был обнаружен еще один поврежденный частный жилой дом, что увеличивает общее количество поврежденных объектов до 46 домов и 3 учебных заведений. В жилом секторе закрыли все окна и кровли, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.
Также было принято и оформлено 5 новых заявлений от физических лиц на обследование жилых помещений, что в сумме составляет 50 таких запросов от жителей. Члены Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные и поврежденные объекты недвижимого имущества составили 10 актов обследования, доведя общее количество до 27.
Волонтеры общественной организации "Право на защиту" получили 92 заявления от пострадавших граждан на выплату компенсаций в размере 10,8 тыс. грн.
В связи с выполнением возложенных задач штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прекратил свою работу.
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