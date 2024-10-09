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В Сумах продолжают ликвидировать последствия атаки: 46 домов повреждены

В Сумах продолжают ликвидировать последствия атаки: 46 домов повреждены

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 22:08  •  880 просмотра

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В Сумах продолжается ликвидация последствий воскресной атаки беспилотников. Повреждены 46 жилых домов и 3 учебных заведения, один пострадавший в больнице, подано 50 заявлений на обследование и 92 на компенсацию.

В городе Сумы продолжается ликвидация последствий воскресной атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Сумской городской совет, передает УНН.

Детали

На данный момент один пострадавший остается в больнице.

Кроме того, в результате атаки был обнаружен еще один поврежденный частный жилой дом, что увеличивает общее количество поврежденных объектов до 46 домов и 3 учебных заведений. В жилом секторе закрыли все окна и кровли, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

Также было принято и оформлено 5 новых заявлений от физических лиц на обследование жилых помещений, что в сумме составляет 50 таких запросов от жителей. Члены Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении компенсации за уничтоженные и поврежденные объекты недвижимого имущества составили 10 актов обследования, доведя общее количество до 27.

Волонтеры общественной организации "Право на защиту" получили 92 заявления от пострадавших граждан на выплату компенсаций в размере 10,8 тыс. грн.

В связи с выполнением возложенных задач штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации прекратил свою работу.

россияне атаковали Сумы и Конотопский район: 4 раненых, погибли два брата7 октября 2024, 07:51 • 13012 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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