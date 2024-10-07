россияне атаковали Сумы и Конотопский район: 4 раненых, погибли два брата

Российские войска накануне вечером атаковали Сумы беспилотником, ранив 4 человек, ночью в результате вражеского артобстрела громады в регионе погибли двое братьев, сообщили в понедельник в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 6 октября около 21:50 оккупанты атаковали беспилотником гражданскую инфраструктуру города Сумы. "Средство поражения попало в спальный район областного центра. 4 человека ранены, среди них 11-летний мальчик. Повреждены 9 частных домов, 2 многоквартирных дома, частные автомобили", - сообщили в прокуратуре.

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Как указано, 7 октября около 03:00 враг совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры Новослободской общины Конотопского района.

"В результате атаки врага погибли двое мужчин - родные братья, повреждено частное домовладение", - отметили в прокуратуре.