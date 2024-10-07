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росіяни атакували Суми та Конотопський район: 4 поранених, загинули два брати

росіяни атакували Суми та Конотопський район: 4 поранених, загинули два брати

Київ • УНН

 • 14070 перегляди

6 жовтня окупанти атакували Суми безпілотником, поранивши 4 осіб і пошкодивши будинки. 7 жовтня внаслідок артобстрілу Новослобідської громади загинули двоє братів, пошкоджено приватне домоволодіння.

Російські війська напередодні ввечері атакували Суми безпілотником, поранивши 4 осіб, вночі внаслідок ворожого артобстрілу громади у регіоні загинули двоє братів, повідомили в понеділок в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, 6 жовтня близько 21:50 окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру міста Суми. "Засіб ураження влучив у спальний район обласного центру. 4 осіб поранено, серед них 11-річний хлопчик. Пошкоджено 9 приватних будинків, 2 багатоквартирних будинки, приватні автомобілі", - повідомили у прокуратурі.

На Сумщині знищили 8 "шахедів", через дронову атаку рф 4 травмованих, у тому числі дитина07.10.24, 09:55 • 12790 переглядiв

Як вказано, 7 жовтня близько 03:00 ворог здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури Новослобідської громади Конотопського району.

"Внаслідок атаки ворога загинули двоє чоловіків – рідні брати, пошкоджено приватне домоволодіння", - зазначили у прокуратурі.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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