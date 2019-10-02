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У Сумах люди заблокували залізничну колію та зупинили приміський потяг

Київ • УНН

 • 12955 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Через скасування додаткових залізничних зупинок на території Сумської області близько десятка сумчан вийшли на залізничну колію і зупинили потяг приміського сполучення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у Сумській області.

У Сумах люди заблокували залізничну колію та зупинили приміський потяг

“Подія сталася сьогодні вранці в Сумах, по вулиці Героїв Крут, на залізничній зупинці „59-й кілометр“. Близько десятка сумчан, з їх слів стурбовані скасуванням додаткових залізничних зупинок на території обласного центру, вийшли на залізничну колію. Внаслідок чого машиніст пасажирського потягу приміського сполучення „Суми-Смородино“ змушений був зупинити рух потягу”, — вказано у повідомленні правоохоронців.

На місце події негайно виїхали керівник Головного управління Національної поліції в Сумській області, працівники Управління превентивної діяльності, патрульної поліції. Поспілкувавшись з громадянами та машиністом, поліцейські оперативно врегулювали конфліктну ситуацію. Тож машиніст відкрив двері вагонів, громадяни зайшла у середину, звільнивши колію, після чого потяг міг продовжити свій рух далі.

“За словами учасників конфлікту, зупинки скасовані начебто через заборгованість, що виникла у місцевої влади перед „Укрзалізнецею“ в частині компенсації пільг за проїзд пенсіонерів. Наразі на місці події працює поліція. Опитуються свідки та учасники події, з‘ясовуються причини й обставини тимчасового блокування руху потягу. Розпочато перевірку обґрунтованості та законності скасування додаткових зупинок, а також причини виникнення заборгованості. За результатами перевірки буде прийняте відповідне процесуальне рішення”, — додали у поліції.

Як повідомляв УНН, нещодавно у cелі Сілець Львівської області під час заходів з розблокування руху на залізниці поліція затримала 28 осіб — учасників блокади російського вугілля.

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