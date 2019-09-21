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Блокада вугілля у Львівській області: затримано 28 осіб та травмовані 8 поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У cелі Сілець Львівської області під час заходів з розблокування руху на залізниці поліція затримала 28 осіб — учасників блокади російського вугілля. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.

“На законні вимоги правоохоронців блокувальники не реагували. Поліція змушена була застосувати заходи поліцейського примусу, оскільки вони чинили фізичний спротив”, — повідомили у поліції.

Правоохоронці затримали 28 правопорушників, їх доставлено до відділку поліції, встановлюються їхні особисті дані.

Під час заходів з розблокування руху учасники акції блокування завдали тілесних ушкоджень вісьмом правоохоронцям. Одного з них, 38-річного старшого сержанта поліції, доставили у лікарню. Діагноз уточнюється.

Нагадаємо, у Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції “Соснівка” невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 КК “блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства”. Санкція статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

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