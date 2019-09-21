У Львівській області поліція погрожує застосувати силу проти людей, які блокують вагони з вугіллям
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Львівській області на залізничній колії станції “Соснівка” невідомі особи блокують вагони, завантажені вугіллям. Поліція попереджає про застосування заходів примусу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції у регіоні.
В Сокальське відділення поліції сьогодні, 21 вересня, надійшла заява від керівництва одного з вугільних підприємств району про те, що в селі Сілець на залізничній колії станції “Соснівка” невідомі особи здійснюють блокування вагонів, завантажених вугіллям, чим наносять суттєву фінансову шкоду підприємству.
На місці події працюють підрозділи поліції області на чолі з її начальником полковником поліції Василем Віконським.
Віконський зазначив, що: “Зараз ми намагаємося переконати правопорушників припинити чинити беззаконня. Однак, якщо вони відмовляться виконувати законні вимоги поліцейських, ми будемо змушені застосувати заходи поліцейського примусу”.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства) КК України. Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі.
Як писав УНН, ДБР затримало двох офіцерів столичної поліції, які вимагали хабар.