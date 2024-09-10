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У Сумах чули два вибухи - ЗМІ

У Сумах чули два вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 35604 перегляди

У Сумах пролунали два вибухи. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, зокрема про пуски керованих авіабомб на Донеччині та Сумщині.

У Сумах було чутно два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку залишається.

Згодом з'явилось повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.

рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок10.09.24, 09:39 • 20858 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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