У Сумах чули два вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
У Сумах пролунали два вибухи. Повітряні сили попереджають про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках, зокрема про пуски керованих авіабомб на Донеччині та Сумщині.
У Сумах було чутно два вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
У Повітряних силах попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямку залишається.
Згодом з'явилось повідомлення про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині та Сумщині.
рф обстріляла 7 громад Сумщини: 25 вибухів за ніч та ранок10.09.24, 09:39 • 20858 переглядiв