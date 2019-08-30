У Сумах чоловік вбив власного сина з обрізу рушниці - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Сумах правоохоронці підозрюють чоловіка у вбивстві власного сина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Працівники Сумського відділу поліції отримали оперативну інформацію, що 62-річний сумчанин убив свого сина, а тіло вивіз у невідомому напрямку.
Сам батько хлопця, якого працівники поліції застали у стані алкогольного сп‘яніння, категорично заперечував свою причетність і до його ймовірної смерті, і до його зникнення як такого. Більш того, чоловік навіть звернувся з письмовою заявою, що його син зник безвісті.
На пошуки 26-річного сумчанина були задіяні близько двохсот поліцейських. Вони прочісували місцевість, проводили інші слідчо-оперативні заходи. Робота з його батьком також не припинялась. І під час чергової бесіди з правоохоронцями він зізнався у вбивстві. В подальшому тіло його сина поліцейські знайшли закопаним на території одного з дачних кооперативів обласного центру.
Попередньо встановлено, що 22 серпня між батьком та сином, які прибували у стані алкогольного сп’яніння, виникла сварка. Батько звинуватив сина в крадіжці грошей та спиртного. Врешті, аби залишити за собою останнє слово, вистрелив в сина з обрізу мисливської рушниці, яку незаконно зберігав у своєму гаражі. Поранення виявилось несумісним з життям. Молодий чоловік помер.
Аби уникнути відповідальності за скоєне, пенсіонер замотав його тіло у надувний гумовий човен, завантажив у легковик, вивіз і закопав. Що стосується човна та обрізу рушниці – він втопив їх у водоймі.
Наразі затриманому під процесуальним керівництвом Сумської місцевої прокуратури вже оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України, на даний час вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу тримання під вартою.
Проводяться подальші слідчі дії. Чоловіку загрожує від 7 до 15 років ув‘язнення.
Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали чоловіка, причетного до вбивства сина, який помер після поранення ножем у груди.